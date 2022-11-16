В Москве подтвердили обсуждение экспорта аммиака через Украину в рамках зерновой сделки

В рамках продления зерновой сделки обсуждается возобновление экспорта аммиака из России через Украину. Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято», – прокомментировал дипломат возможность возобновлении экспорта российского аммиака в рамках зерновой сделки (цитата по РИА «Новости»).

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что продуктовая сделка может быть продлена при условии возобновления поставок российского аммиака через Украину. Отмечалось, что Москва и Киев обсуждают экспорт аммиака при посредничестве ООН.

Накануне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.

Ранее в МИД России заявили, что часть сделки по вывозу российского зерна, продовольствия и удобрений «реализуется из рук вон плохо». Москва будет учитывать это при пролонгации документа.

Напомним, 22 июля в Стамбуле была заключена сделка по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. Срок действия договора истекает 19 ноября. 29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября в Минобороны РФ заявили, что Россия получила гарантии от Украины и возобновила свое участие.

Москва, Наталья Петрова

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