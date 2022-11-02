Россия вернулась в «зерновую сделку» после получения гарантий от Украины

Россия возобновляет участие в сделке по вывозу украинского зерна из черноморских портов, приостановленное после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что российская сторона получила гарантии от Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе», – говорится в заявлении Минобороны.

В российском оборонном ведомстве отметили участие ООН и содействие Турции, благодаря которым Киев предоставил необходимые письменные гарантии о том, не будет использовать гуманитарный зерновой коридор и украинские порты, определенные для вывоза сельхозпродукции, для ведения боевых действий против РФ. Соответствующий документ украинская сторона направила в Совместный координационный центр 1 ноября.

Украина официально заверила, что «Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – сообщило Минобороны.

Россия приостановила участие в «зерновой сделке» в субботу, 29 октября. Решение принято после атаки кораблей Черноморского флота воздушными и морскими беспилотниками, прошедшими по гуманитарному зерновому коридору.

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина должна гарантировать, что «угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет». Накануне министр обороны Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию вокруг «зерновой сделки». В тот же день телефонные переговоры по этой теме провели президенты России и Турции.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»