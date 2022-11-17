Все стороны согласились продлить договоренность о вывозе зерна из украинских портов на Черном море. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал устранить оставшиеся помехи для исполнения российской части сделки.

«Приветствую согласие всех сторон продолжать Черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений с Украины. ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации», – говорится в заявлении Гутерриша на сайте организации.

Генсек отметил, что обе части сделки необходимы для снижения цен на продукты питания и удобрения. Работа этого «жизненно важного канала снабжения» поможет предотвратить глобальный продовольственный кризис, уверен чиновник. Договоренность продлена на прежних условиях.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил сроки продления зерновой сделки – 120 дней. Киев предложил продлить договор сразу на год и включить в него порт Николаева, но этот вопрос пока не решен.

Договор о безопасном проходе судов с продовольствием из черноморских портов подписан Россией и Украиной при посредничестве Турции. ООН выступила гарантом сделки, которая также предполагала разблокировку судов с российскими удобрениями и зерновыми в ряде портов мира.

Украинская часть договоренности исполнялась, а с российской начались проволочки. ООН обещала принять решение по зерновой сделке до 18 ноября.

В Киеве признались, что пропагандистский шум вокруг «голодающих бедных стран», которым Россия «перекрыла доступ к украинскому зерну», был поднят Киевом и Западом исключительно в интересах транснациональных корпораций США и ЕС.

Москва, Наталья Рязанова

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