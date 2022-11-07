ООН обещает России снять ограничения на вывоз зерна

Организации Объединенных Наций (ООН) должна принять решение по зерновой сделке до 18 ноября. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, эта дата установлена как «логичный дедлайн» текущей сделки. «ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», – цитирует Полянского газета «Известия».

Ранее в МИД РФ заявили, что часть сделки по вывозу российского зерна, продовольствия и удобрений «реализуется из рук вон плохо». Москва будет учитывать это при пролонгации документа. Несмотря на то, что санкции напрямую не ограничивают экспорт продовольствия и удобрений, сказываются ограничения в финансовой сфере. В частности, под рестрикции попал российский оператор Россельхозбанк.

22 июля в Стамбуле была заключена сделка по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. Срок действия договора – 120 дней. 29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября в Минобороны РФ заявили, что Россия получила гарантии от Украины и возобновила свое участие.

Москва, Зоя Осколкова

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