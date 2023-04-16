«Нашим фермерам хуже» – Киев требует от Варшавы пустить украинское зерно в Польшу

Украина надеется договориться с Польшей о транзите зерна и другой сельхозпродукции в ЕС и другие страны через польские порты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минагрополитики Украины Николай Сольский.

Он обвинил в сложившейся ситуации Москву и заявил, что украинским аграриям «сейчас намного хуже», чем европейским.

«Мы понимаем, что польским фермерам сложно. Мы все понимаем, кто является причиной всего этого. Но каждый человек в мире знает, что сложнее всего украинским фермерам. Мы надеемся на конструктив в переговорах в понедельник», – сказал он.

По словам Сольского, проблемы по транзиту и экспорту в Польшу продолжаются еще с января. Для их урегулирования было проведено много переговоров, «в том числе непубличного характера».

Напомним, ранее Польша запретила импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и т.д. Вслед за этим аналогичным образом поступили власти Венгрии. К ним собирается присоединиться и Болгария.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»