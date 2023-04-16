Спикер ВС ВСУ: Наши самолёты против авиации РФ – пистолет против пяти автоматов

Передаваемые Украине польские МиГ-29 никак не повлияют на боевую обстановку в воздушном пространстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Сейчас российская авиация действует издалека, с оккупированной территории и российской границы, Брянской и Курской области. Запускают управляемые бомбы, ракеты. Я сделаю аналогию, чтобы люди понимали, что представляет собой МиГ-29 против Су-30, не говоря уже о Су-35. Вот у вас в руке пистолет Макарова, и вы с ним сидите в окопе. А за 200 метров от вас сидят пять человек с автоматами. Вот, по количеству и технологиям приблизительно такие вариации. Теоретически патроны и оружие у вас есть, но достать врага вы не можете, пули не долетают. Враг видит вас лучше, у них прицел лучше», – отметил он.

По его словам, без западных F-16 ситуацию не исправить.

«Поэтому нам нужны две снайперских винтовки, чтобы перестрелять врага. Это F-16. Да, МиГи нам помогут запускать ракеты, охотиться за «Шахедами» и крылатыми ракетами», – приводит слова Игната «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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