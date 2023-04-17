В Крыму передали в суд дело водителя, убившего 1 и покалечившего 14 человек

Главное следственное управление СК России по РК и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении 50-летнего водителя из Краснодарского края. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Как уже сообщал «Новый День», 4 августа 2022 года житель Краснодарского края вез в Севастополь зерно на арендованном им автомобиле «Камаз» с прицепом.

Машина была технически неисправна. На 275 км автодороги «Севастополь-Инкерман» водитель превысил скорость на участке с крутым спуском и не справился с управлением. «Камаз» врезался в прицеп другого впереди идущего большегруза, который, потеряв от сильного удара контроль, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с восемью легковыми автомобилями. В результате массового ДТП погиб 40-летний водитель «Volkswagen Polo», ехавший по работе из Краснодара в Севастополь. Еще 14 участников происшествия получили травмы, не представляющие угрозу для здоровья.

В ходе следствия установлено, что перед рейсом водителем не устранил существенные технические неисправности, в том числе изношенную тормозную систему большегруза.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Прокуратура Севастополя направила уголовное дело в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Олег Яковенко

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