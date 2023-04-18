Бойкот украинского зерна грозит обернуться прекращением беспошлинной торговли между ЕС и Украиной

Запрет со стороны Польши, Венгрии и Словакии на поставки украинской сельхозпродукции ставят под угрозу продление заключённого ранее соглашения о беспошлинной торговле между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает RMF FM со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Как сообщил собеседник RMF FM, до среды еще есть время для переговоров. По его мнению, Еврокомиссия должна выступить с каким-то предложением, чтобы «предотвратить ухудшение ситуации». Однако пока такого нового предложения нет.

Напомним, Еврокомиссия уже называла ограничения по поставкам агропродукции из Украины неприемлемыми, однако Варшава, Будапешт и Братислава пока непреклонны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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