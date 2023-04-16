Еврокомиссия назвала неприемлемым запрет Польши и Венгрии на украинскую сельхозпродукцию

Еврокомиссия считает неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на поставки агропродукции из Украины и выражает крайнюю озабоченность в связи с этим.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на пресс-службу ЕК.
Кроме прочего, Варшава заблокировала даже транзит основной украинской сельхозпродукции.
Напомним, ранее Польша запретила импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и т.д. Вслед за этим аналогичным образом поступили власти Венгрии. К ним собирается присоединиться и Болгария.
Позже Киев потребовал от Варшавы пустить украинское зерно в Польшу.
Симферополь, Валентин Карамазов
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