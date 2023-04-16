Оппозиция Словакии потребовала присоединиться к бойкоту украинского зерна Польшей и Венгрией

Власти Словакии должны немедленно запретить ввоз в страну зерна с территории Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер словацкой оппозиции в парламенте Роберт Фицо.

Он обвинил правительство в том, что оно ставит интересы украинских фермеров выше словацких, которые «уже давно кричат о помощи».

Напомним, ранее Польша запретила импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и т.д. Вслед за этим аналогичным образом поступили власти Венгрии. К ним собирается присоединиться и Болгария.

Позже Киев потребовал от Варшавы пустить украинское зерно в Польшу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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