Румыния намерена присоединиться к бойкоту украинского зерна – в ЕС переполох

Румыния хочет последовать примеру Польши, Венгрии и Словакии, запретивших импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции. О желании отказаться от украинской аграрной продукции ранее заявили и в Болгарии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, с решительной инициативой выступила правящая Социал-демократическая партия Румынии. Она собирается «обратится к правящей коалиции с просьбой принять политическое решение, которое позволяет правительству издать указ».

Reuters пишет, что завтра между Украиной и Румынией должны состоятся переговоры по зерновому вопросу.

Тем временем крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» обвинила Польшу, Венгрию и Словакию «в помощи России из-за введенного ими запрета на ввоз украинского зерна». Ранее Еврокомиссия назвала решение Варашавы, Будапеша и Братиславы неприемлемым.

Сегодня RMF FM со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщила, что бойкот украинского зерна грозит обернуться прекращением беспошлинной торговли между ЕС и Украиной.

Симферополь, Валентин Карамазов

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