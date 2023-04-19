Крымчанин заплатит более 25 млн за подснежники

Жителя села Партизаны Кировского района Крыма обязали заплатить огромный штраф за подснежники, которые он собирался продать в Москве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла еще в начале 2016 года. Мужчина собрал на своем приусадебном участке 5 тысяч 600 первоцветов и повез их в столицу, чтобы продать к 8 марта. Однако на Керченской паромной переправе сотрудники государственного надзора Минприроды Крыма растения изъяли: подснежники занесены в Красную книгу России и срывать их и, тем более, продавать категорически запрещено.

Сначала Керченский городской суд оштрафовал крымчанина на 5 тысяч рублей за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений (статья 8.35 КоАП).

А теперь Кировский районный суд обязал мужчину возместить ущерб в размере 25млн 200 тыс рублей и заплатить госпошлину в размере 60 тысяч.

Почему для вынесения решения о возмещении ущерба понадобилось 7 лет, не уточняется.

Напомним, в начале апреля в РФ приняли закон, подразумевающий уголовную ответственность за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ.

Симферополь, Лиана Макоба

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