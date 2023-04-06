До 9 лет колонии: Госдума ввела уголовное наказание за сбор и уничтожение растений и грибов из Красной книги

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ. Наказание по такой статье может достигать девяти лет.

В частности, в Уголовный кодекс РФ вводится новая статья 260.1 об умышленном уничтожении или повреждении, а также незаконной добычи, сбора и оборота особо ценных растений и грибов, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ. Наказание за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, их частей и производных может составить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. При совершении такого преступления с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией в СМИ или Интернете наказание увеличится до 6 лет заключения, а штраф вырастет до 2 млн рублей.

За незаконное приобретение или продажу с использованием СМИ или Интернета грозит срок до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 млн рублей. А с использовалось служебного положения – до 7 лет и до 3 млн рублей.

Максимальное наказание по этой статье до 9 лет заключения со штрафом до 3 млн рублей предусмотрено за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»