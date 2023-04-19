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Среда, 19 апреля 2023, 17:47 мск

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Венгрия вместе с зерном запретила любое мясо из Украины

Венгрия запретила продавать на своей территории не только зерновые, но и муку, мед, масло и все виды мяса из Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание Hirado.hu.

Табу начинает действовать с сегодняшнего дня и продлится, как минимум, до 30 июня.

Всего в списке запрещённых к ввозу товаров – 25 позиций аграрной продукции. В то же время Венгрия разрешает транзит этих грузов по своей территории, но за фурами с ними будут следить с помощью электронных устройств и патрулей. Перевозчикам, которые нарушат правила, грозит штраф, его сумма может достигать полной стоимости груза.

Напомним, уже шесть восточноевропейских стран запретили импорт украинской аграрной продукции, в первую очередь, зерна.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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