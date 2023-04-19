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Среда, 19 апреля 2023, 13:59 мск

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Болгария запрещает импорт украинского зерна

Правительство Болгарии сегодня обсудит и примет решение о временном запрете импорта сельхозпродукции с Украины, за исключением транзита. Об этом заявил премьер-министр Гылыб Донев.

«Мы вынуждены вводить ограничения из-за того, что коридоры солидарности привели к тому, что значительные объемы продовольствия с Украины остались в стране, нарушили основные производственные и торговые сети, нанеся серьезный ущерб болгарскому бизнесу», – пояснил политик (цитата по ТАСС).

Он добавил, что София солидарна с Киевом, но банкротства болгарских сельхозпроизводителей ничем ему не помогут.

Напомним, 16 апреля Венгрия и Польша заявили о введении на импорт украинской агропродукции, который будет действовать до 30 июня. На следующий день аналогичную меру ввели власти Словакии. Фермеры в этих странах несут огромные убытки из-за затоваривания рынков их стран дешевой украинской сельхозпродукцией. А в Еврокомиссии игнорируют требование Варшавы и Будапешта предоставить помощь фермерам, указывали власти.

Накануне стало известно, что Румыния хочет запретить импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции.

Меж тем глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что фермерам шести стран Евросоюза будет оказана помощь в 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна с Украины.

София, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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