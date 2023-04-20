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Четверг, 20 апреля 2023, 14:37 мск

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В Германии звучат новые клятвы «не участвовать» в украинском конфликте

Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю, а Киев не получит боевые самолёты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне объявленного украинского контрнаступления заявила глава комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Она утверждает, что на Украине не будет сухопутных войск западных союзников. Также, по ее словам, Украина в обозримом будущем не получит от Запада современные истребители:

«На Украине не будет ни Tornado, ни Eurofighter. Это связано с тем, что украинские пилоты не могут достаточно быстро получить навыки обращения с данными самолетами», – сказала она.

Напомним, ранее Германия много раз обещала не передавать Украине свои танки, однако сдалась под нажимом США.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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