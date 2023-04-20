Из оккупированной Киевом части Донецкой народной республики за последнюю неделю принудительно «эвакуировали» 70 детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Минреинтерации Украины Ирина Верещук.

Так называемая эвакуация проводится из 21 населенного пункта ДНР, которые находятся в зоне активных боевых действий.

«По состоянию на сегодняшнее утро в этом 21 пункте Донецкой области остаются 56 детей. Если сравнить, то только на прошлой неделе было 126. То есть, 70 детей нам удалось вывезти», – сказала Верещук.

Напомним, украинские власти начали с 7 марта принудительно эвакуировать детей из зоны конфликта без согласия родителей, которые ожидают прихода освободительной русской армии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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