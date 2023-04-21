Глава украинской разведки глумливо прокомментировал свой заочный арест в РФ

Арест начальника Главного управления разведки Минобороны Украины в РФ – это «хороший показатель нашей работы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким комментарием выступил сам глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Вы знаете, сколько времени уже работаю, и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше», – сказал он.

Напомним, сегодня Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова, обвиняемого в организации террористической деятельности на территории России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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