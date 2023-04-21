Московский суд заочно арестовал главу украинской военной разведки Буданова

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал главу украинской военной разведки Кирилла Буданова, обвиняемого в организации террористической деятельности на территории России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 21.04.2023 в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Буданова Кирилла Алексеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, который следует исчислять с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, а именно с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Вышеперечисленные статьи определяют наказание за организацию террористического сообщества, подготовку теракта группой лиц по предварительному сговору, а также незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Москва, Андрей Дорофеев

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