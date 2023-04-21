«Что?!» – Орбан отреагировал на слова Столтенберга о «желании всех членов НАТО» принять Украину

Премьер Венгрии Виктор Орбан эмоционально, и с явно негативным подтекстом, отреагировал на заявление генсека НАТО Столтенберга в Киеве о том, что будущее Украины в Альянсе и все страны-члены военного блока с этим согласны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсети Орбан распространил публикацию издания Politico, где цитируют слова Столтенберга.

«Что?!», – лаконично написал премьер-министр.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического блока согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Такое заявление прозвучало перед заседанием контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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