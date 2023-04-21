Столтенберг: все страны НАТО согласны принять Украину в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического блока согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Такое заявление прозвучало перед заседанием контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

«Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины – в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».

Генсек НАТО при этом заявил, что сейчас основное внимание члены альянса уделяют обеспечению победы Киева в боевых действиях.

Меж тем министр обороны ФРГ Борис Писториус высказал мнение, что вопрос члентства Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране продолжается конфликт. Сначала нужно дождаться завершения конфликта, а потом «тщательно взвесить» вступление Киева в альянс, полагает он. «Дверь приоткрыта, но сейчас не время принимать решения по этому вопросу», – заявил Писториус в эфире телеканала ZDF.

В НАТО обсуждают поставки Украине самолетов

Столтенберг также заявил журналистамм, что на встрече в Рамштайне страны НАТО и их партнеры обсудят передачу Украине различных типов самолетов. «Что касается самолетов, страны НАТО – Польша, Словакия – уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов, это будет обсуждаться на встрече сегодня», – цитирует главу альянса ТАСС.

Генсек НАТО подчеркнул, что члены альянса сейчас сосредоточены на обеспечении поставок запчастей и обеспечении обслуживания поставляемых Украине различных систем вооружений.

«Мы должны постоянно оценивать (военные потребности Украины – прим. ред.) и постоянно совещаться, но речь идет не только о предоставлении новых систем вооружений, но и о поддержании в рабочем состоянии уже имеющихся систем», – сказал он.

По оценке Столтенберга, боевые действия на Украине превратились в войну на истощение, «а это война логистики и снабжения». Он отметил, что от логистики «сейчас зависит успех на поле боя».

Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что на встрече в «Рамштайне» дискуссия акцентируется на трех основных вопросах – «ПВО, боеприпасы и соседние страны». Он отметил, что Украину будут поддерживать «столько, сколько потребуется».

Накануне в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО заявил, что «законное место Украины – в НАТО». Со временем эта цель будет достигнута, убежден он. В Кремле вчера подтвердили, что недопущение членства Украины в НАТО остается одной из целей специальной военной операции

Москва, Наталья Петрова

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