Столтенберг пообещал Украине место в НАТО

Бужущее Украины связано с НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В Киеве визит политика назвали новой главой в отношениях альянса с Украиной, передает Reuters.

«Законное место Украины – в НАТО. Со временем и благодаря нашей поддержке эта цель будет достигнута», – сказал Столтенберг в ходе визита в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь начнется новая глава в отношениях страны с НАТО.

«Мы интерпретируем этот визит генсека как знак того, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной, главу амбициозных решений», – сказал Зеленский во время пресс-конференции.

Он также призвал Столтенберга поторопить членов альянса с отправкой тяжелого вооружения в Киев. Их «медлительность» – это задержка для наступления мира на Украине, заявил Зеленский.

Ранее днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что недопущение членства Украины в НАТО остается одной из целей специальной военной операции.

«Безусловно. В противном случае это будет представлять собой серьёзную, существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны», – сказал представитель Кремля журналистам.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»