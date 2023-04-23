Киев жёстко отреагировал на слова китайского дипломата о принадлежности Крыма

У посла Китая во Франции «очевидные проблемы с географией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким резким заявлением выступил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Ранее китайский посол в Париже Лю Шайе сказал, что «не существует международного соглашения, которое бы материализовало статус суверенной страны» за постсоветскими государствами Восточной Европы. Касательно принадлежности Крыма, дипломат добавил, что «это зависит от того, как вы воспринимаете проблему» и отметил, что «это не так просто». Он также подчеркнул, что Крым «был российским изначально».

«Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН», – написал в ответ Омельченко в соцсети.

Симферополь, Иван Капустин

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