«Запад боится победы Украины» – американский генерал

Лидеры западных стран готовы выражать поддержку Украине сколько угодно, в том числе, оказывая помощь обычными вооружениями, но они не заинтересованы в полном военном поражении России из-за наличия у неё ядерного оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

«Украинцам нужно, чтобы президент США, немецкий бундесканцлер, премьер-министр Великобритании и президент Франции сказали, что «мы хотим, чтобы Украина победила». Но нет четкого стратегического результата изложенного лидерами Запада. Мы не говорили, что хотим, чтобы они выиграли – мы сказали, что «мы с вами столько, сколько нужно», что абсолютно бессмысленное утверждение», – отметил он.

«Или мы говорили, что хотим, чтобы Россия проиграла, и тогда вы услышите, как кто-то скажет: «Ну, они уже стратегически проиграли, поэтому Украине ничего из этого не помогает». Так что мой президент Байден должен сказать, что наш желаемый стратегический результат – такой-то. Они этого не делают. Я думаю, что это потому, что они обеспокоены применением ядерного оружия. Я думаю, что Китай определенную роль в этом играет, и я думаю, что люди из Белого дома боятся победы. Например, что будет, если Украина победит? Они не могут этого контролировать, так что это больше нужно Украине а не Западу», – приводит слова Ходжеса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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