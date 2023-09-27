В США признали, что Россия победила управляемый Штатами мир

Президент РФ Владимир Путин бросил вызов всему миру, управляемому США, и победил. Международные организации, через которые Вашингтон влиял на разные страны, потеряли свой вес, пишет The Wall Street Journal.

Возглавляемый Штатами миропорядок распадается. Раньше США могли влиять на другие страны через Совбез ООН, «Группу двадцати» или Всемирную торговую организацию. Но сейчас все они лишились своей силы и авторитета. А все потому, что Путин бросил вызов миру под управлением США и победил.

Политическая неделя Генассамблеи ООН показала, насколько упал престиж организации. Из числа крупных стран только Штаты представлял глава государства. У президентов России, Франции, премьера Великобритании и председателя КНР нашлись более важные дела. Риши Сунак стал первым за 10 лет премьером, пропустившим ГА ООН.

На саммите «Группы двадцати» тоже не было Владимира Путина и Си Цзиньпина, дискуссия пошла явно не по той схеме, которую приготовили Штаты. ВТО также показала свою неэффективность, считает издание.

И на этом фоне авторитет Вашингтона продолжает падать. Граждане США недовольны тем, как нынешняя администрация управляет страной.

«Если США не могут навести порядок даже на границе с Мексикой, то как они могут помочь с решением проблем где-то еще?» – вопрошают пользователи соцсетей из разных стран», – пишет издание.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине в ряде стран произошли перевороты. Россия и Китай укрепили сотрудничество и вместе с Индией наводят мосты там, где раньше процветало влияние США. Подобных изменений миропорядок не видел с 30-х годов прошлого века.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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