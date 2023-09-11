Россия сумела расширить свое влияние в мире и устояла под давлением санкций, т.е. победила в конфликте с НАТО и США, заявил депутат парламента Нидерландов, депутат Европарламента Марсель де Грааф.

«Фактически Россия уже является победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям», – перечислил депутат в своем блоге.

Де Грааф отметил, что Евросоюз тоже оказался на проигравшей стороне. В регионе продолжается экономически спад, а дефицит дешевого топлива привел к деиндустриализации.

Ранее в Турции отметили, что есть двое, проигравших по-крупному от конфликта на Украине: сама Украина и Европа. В европейских странах выросла политическая нестабильность, а ФРГ из промышленного локомотива региона превращается в рекордсмена по спаду ВВП.

Амстердам, Наталья Рязанова

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