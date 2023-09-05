В Турции назвали Украину и Европу главными проигравшими в конфликте с Россией

Украина и Европа стали проигравшей стороной в украинском конфликте. ФРГ из промышленного локомотива региона превращается в рекордсмена по спаду ВВП, пишет турецкая dikGAZETE.

Турция и весь мир видят настоящие последствия конфликта на Украине и антироссийских санкций.

«В Турции понимают, что есть двое, проигравших по-крупному от конфликта на Украине: сама Украина и Европа, следовательно, Германия. Европейская экономика сильно пострадала. Политическая нестабильность возросла: во многих странах правительства менялись одно за другим», – говорится в статье.

При этом, США добились возрождения военной роли НАТО. А также развели европейскую промышленность и российское топливо, которые вместе обеспечивали экономический рост в Европе.

«Одна из крупнейших целей англосаксов за 200 лет: предотвратить интеграцию европейской промышленности с российским ископаемым топливом, достигнута. В Германии, локомотиве Европы, в разгаре упадок промышленности. Как и весь мир, Турция это видит», – отметило издание.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что война НАТО против России на Украине привела к краху экономики Европы. Подрыв газопровода «Северный поток» при поддержке США уничтожает экономику ФРГ. В середине августа цена на газ в Европе вновь выросла: стоимость превысила 450 долларов за тысячу кубометров, показав рост на 15%.

В июле госдолг Украины вырос до рекордных 133 млрд долларов. В России и Венгрии заявили, что Украина лишилась суверенитета и больше не существует как страна в финансовом плане, поскольку не может сама себя финансировать.

Анкара, Наталья Рязанова

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