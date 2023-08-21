Вучич признал крах экономики Европы из-за конфликта на Украине

Война, которую НАТО ведет против России на Украине, привела к краху экономики Европы, заявил президент Сербии Александр Вучич. На ситуацию сильно повлиял подрыв «Северных потоков» при поддержке Белого дома, добавил политик.

Американский телеведущий Такер Карлсон беседовал с сербским лидером в посольстве Сербии в Будапеште. Основные тезисы он передал в своем блоге в соцсети Х.

«Один из высказанных им тезисов был о том, что украинский конфликт, ведомая НАТО война против России, сокрушила европейскую экономику», – написал Карлсон.

Один только подрыв газопровода «Северный поток» уничтожает экономику ФРГ, которая была крупнейшей в Европе. Вучич считает, что за диверсией на газопроводах прямо или косвенно стоит Белый дом. Сербский лидер назвал «полным сумасшествием» ситуацию, когда одна страна НАТО атакует другого члена альянса. В результате происходит масштабный переток сил с Запада, включая США, на Восток.

«Эта ситуация вредит всем, возможно, за исключением в долгосрочной перспективе России, и усиливает всех за пределами Европы: страны Персидского залива, Китай, Турцию», – предупредил Карлсон.

В мае американский инвестор Джим Роджерс предсказал мировой экономике новый кризис. Он будет хуже событий 2008 года, поскольку долги во всех странах значительно выросли.

Аналитики предупредили, что страны Запада в ближайшее время могут начать воевать между собой за ресурсы и дешевые товары. Ситуацию накаляют цены на энергоносители, подскочившие после начала конфликта на Украине. Это происходит на фоне восстановления экономической активности после пандемии и роста спроса на топливо.

Будапешт, Наталья Рязанова

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