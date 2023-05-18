Мировой экономике предсказали жесткий кризис

Новый кризис для мировой экономики будет хуже, чем события 2008 года, спрогнозировал известный американский инвестор Джим Роджерс.

Эксперт сравнил грядущий кризис с проблемами 2008 года на фоне краха рынка ипотечных ценных бумаг.

«В этот раз будет хуже, чем в 2008 году, потому что долги сильно-сильно выше. Не только в США, везде. Даже у Китая есть долги. Вы не поверите, насколько выросли долги во многих странах», – сказал Роджерс в интервью РИА Новости.

По его мнению, американские власти вряд ли возьмут на себя ответственность за финансовые трудности. Виновного будут искать за пределами государства.

«В Вашингтоне вам никогда не скажут: «Ой, мы допустили ошибку, мы уходим отставку». Нет, они скажут: «Это все иностранцы», – пояснил эксперт.

Роджерс посоветовал крупным вкладчикам дополнительно проверить надежность своего банка в США. А лучше выбрать кредитное учреждение в другой стране.

Белый дом и Конгресс США далеки от преодоления разногласий в вопросе о повышении потолка государственного долга и предотвращении дефолта. Американский Минфин США заявил, что к 1 июня не сможет больше обслуживать государственный долг.

Москва, Наталья Рязанова

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