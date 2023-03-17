Западные страны могут начать войну ради ресурсов из-за ситуации на Украине

Страны Запада в ближайшее время могут потерять доступ к стратегическим ресурсам и дешевым товарам, что может спровоцировать конфликты между ними. Об этом пишет газета Mainichi Shimbun.

Авторы статьи указывают на возможное повторение кризиса 1973 года, когда из-за четвертой арабо-израильской войны шесть стран Персидского залива более чем в три раза подняли цены на нефть. Мировая экономика пострадала от серьезной инфляции и рецессии.

«Мир, страдающий от стремительного роста цен на энергоносители в результате российской военной спецоперации на Украине, похоже, вновь переживает события полувековой давности», – говорится в публикации.

Пандемия коронавируса почти сошла на нет, экономическая активность по всему миру возросла. При этом началась спецоперация на Украине, которая спровоцировала скачок цен на энергоносители. В марте прошлого года стоимость нефтяных фьючерсов впервые за 13 лет временно достигла отметки 130 долларов за баррель.

Сильным негативным фактором стало сокращение поставок российского газа. В 2021 году Россия занимала второе место в мире после США по объемам добычи голубого топлива. Оно выделяет меньше углекислого газа (CO2), чем уголь и нефть, в условиях борьбы с глобальным потеплением спрос на него растет.

История повторилась не только в области энергетики, но и в области финансов, указывает экономический обозреватель Кайити Кая. «Пятьдесят лет назад, да и сейчас, на мировых рынках наблюдался огромный денежный избыток. Добавьте к этому энергетический кризис, и вы получите очень серьезную инфляцию», – пишет аналитик.

В 1990-х годах ускорился процесс экономической глобализации, но теперь формируется структура с двумя полюсами: Запад, включая Японию, и Китай, включая Россию. Если мы вернемся к блоковой экономике, как было во времена холодной войны, цепочка поставок дестабилизируется и нарушится. В будущем Европа, США и Япония будут конкурировать за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию, заключает автор статьи.

Токио, Зоя Осколкова

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