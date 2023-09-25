Россия уже выиграла «войну на истощение», которую ведут США и Евросоюз против нашей страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал семь фактов в доказательство своей точки зрения.

Конфликт на Украине уже привел к нехватке оружия и боеприпасов у западных стран. В июне это признал Лондон, в июле – Вашингтон. Президент США Джо Байден заявил, что Киеву отправили кассетные боеприпасы, потому что обычных просто не осталось.

Но и эта военная помощь не помогла киевскому режиму достичь успехов в контрнаступлении. Напротив, Киев понес огромные потери в технике и живой силе, чем разочаровал «западных спонсоров». Для восстановления численности ВС украинским властям пришлось объявить мобилизацию мужчин старше 50 лет, а также части тех, кого ранее не призывали по состоянию здоровья. С 1 октября на воинский учет будут ставить и женщин медицинских специальностей.

По данным спикера, с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения и находится на пороге демографической катастрофы. Более 10,5 млн человек просто сбежали с Украины. Но, кроме людских, велики и финансовые потери.

«Украина – банкрот. ВВП Украины в 2022 году снизился на 30,4% – наихудший результат в истории страны. Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять обязательства перед гражданами», – написал Володин в телеграм-канале.

Экономические проблемы усилились не только на Украине. Экономика европейских стран ушла в рецессию, ряд государств вынужден сокращать социальные программы, чтобы было на что покупать оружие для Киева.

«Международные агентства, ожидая ухудшение финансового положения США в перспективе следующих трёх лет, понизили долгосрочный инвестиционный рейтинг США», – отметил Володин.

Все это плохо сказалось на отношении граждан Европы и США к своим властям. Рейтинги недоверия к главам государств ЕС и Штатов поднялись до исторических рекордов. Деятельность канцлера ФРГ Олафа Шольца не одобряют 72% опрошенных граждан, деятельность президента Франции Эмманюэля Макрона – 69%, Джо Байдена – 57%.

«Эти семь фактов говорят сами за себя: либо капитуляция киевского режима на условиях РФ, либо Украина перестанет существовать как государство», – подвел итог Володин.

Ранее депутат Европарламента Марсель де Грааф признал, что Россия победила в конфликте с НАТО и США. Она сумела расширить свое влияние в мире и устояла под давлением санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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