«Наступаем и бьём русских в Бахмуте» – Сырский переквалифицировался в Арестовича

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отчитался о поездке на Бахмутское направление, где украинские войска оказались зажаты в западных кварталах города Бахмут (Артёмовск) и находятся в оперативном окружении, неся огромные потери.

По его словам, боевики ВСУ «отважно удерживают позиции», «неожиданно атакуют» и «уничтожают личный состав» русских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он написал в своём Tg-канале. По всей видимости, до погибающего в городе гарнизона командующий не доехал, так как все подъездные пути простреливаются артиллерией вагнеровцев.

«Бахмутское направление. Проехал по всей линии соприкосновения, был в частях, которые держат весь Бахмутский фронт. Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах. Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи», – уверяет генерал.

«Воины, совершающие активные штурмовые действия по захвату позиций русских, получают поощрение и вознаграждение. Каждый здесь – герой. Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал», – написал Сырский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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