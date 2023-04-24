Зеленский вновь отказался оставлять Бахмут

Президент Украны снова повторил, что Украина не оставит Бахмут (Артёмовск). А тех, кто считает, что населенный пункт не имеет большого стратегического значения, он призвал «посетить (город), чтобы они могли понять, что может произойти и каковы угрозы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Зеленский заявил в интервью Al Arabia.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет русским расширить фронт и даст российским войскам и «Вагнеру» шанс захватить больше наших земель», – сказал он.

По словам Зеленского, если Россия займет Бахмут, «это может стать трамплином для наступления на Краматорск и Славянск».

Отметим, что гарнизон ВСУ зажат в западных кварталах Бахмута на площади полтора на два километра и несёт огромные потери.

Между тем испанское издание El Mundo со ссылкой на свои источники сообщает, что Украина выводит из Бахмута основные войска и добавляет, что сейчас там остаюся около семи тысяч боевиков ВСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»