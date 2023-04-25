«Не имеем права на слабые места» – Зеленский отчитался об «укреплении позиций» на фронте

Президент Украины провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на личном сайте Зеленского.

Он сообщил, что обсудил с военными итоги «Рамштайна», а также «ход комплектования личным составом и техникой новых бригад и ситуацию на фронте».

«Командующие оперативно-стратегическими группировками войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север» доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. Каждое из направлений обороны Украины важно. Не имеем права, чтобы у Украины были слабые места», – заверил Зеленский.

Отметим, что в Бахмуте (Артёмовск) гарнизон ВСУ зажат в западных кварталах города на площади полтора на два километра и несёт огромные потери.

Симферополь, Валентин Карамазов

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