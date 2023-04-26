Наступление близко: Центр восстановления подбитых «Леопардов» откроется в мае

Центр технического обслуживания и восстановления танков Leopard 2 заработает в Польше уже в мае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Танки Leopard 2A4 и 2A6, которые воюют в Украине, будут обслуживаться и ремонтироваться на заводе Bumar-Łabędy в Гливице. В мае центр обслуживания заработает», – сказал он.

Напомним, что объявление о создании технического центра прозвучало всего месяц назад. Блащак добавил, что в Гливице также ремонтируют и модернизируют польские танки Т-72, которые Варшава уже передала ВСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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