В ЕС ухватились за разговор Си с Зеленским и уже требуют от Пекина «надавить на Москву»

Китай должен «немедленно заставить Россию прекратить войну на Украине».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер после согласия китайского лидера пообщаться по телефону с украинским президентом.

«Это важный, давно назревший первый шаг Китая в исполнении своих обязанностей как члена Совета Безопасности ООН. Руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить ее агрессивную войну, восстановить территориальную целостность Украины и уважать ее суверенитет как основу справедливого мира», – сказал Мамер.

Напомним, ранее Москва отметила готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, но подчеркнула, что Киев и Запад заматывают мирные инициативы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона видит, что ее принципиальные подходы по конфликту на Украине созвучны с положениями мирного плана, предложенного Пекином.

«Вместе с тем полагаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», – заявила Захарова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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