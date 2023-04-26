МИД РФ о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского: «Вряд ли марионетки США в Киеве воспримут призывы к миру»

В МИД России прокомментировали телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Москва отметила готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, но подчеркнула, что Киев и Запад заматывают мирные инициативы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона видит, что ее принципиальные подходы по конфликту на Украине созвучны с положениями мирного плана, предложенного Пекином.

«Вместе с тем полагаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», – заявила Захарова.

Она указала, что киевские власти и их западные кураторы «уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив». Захарова напомнила, что прошлой весной Киев внезапно отверг практически готовые мирные договоренности, а Зеленский запретил проведение любых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», – подытожила Захарова.

Ранее сообщалось, что председатель КНР в ходе телефонных переговоров с украинским президентом заявил, что Пекин будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Си Цзиньпин назвал переговоры единственным возможным выходом из конфликта. По его словам, Китай отправит своего спецпредставителя на Украину и в другие страны для содействия в организации переговоров по политическому урегулированию украинского конфликта.

Спецделегацию по урегулированию украинского кризиса, которая будет работать на Украине и в других странах, возглавит экс-посол Китая в России Ли Хуэй. Об этом сообщил замдиректора Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь, передает ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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