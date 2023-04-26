Си Цзиньпин поговорил по телефону с Зеленским – Пекин отправляет спецпредставителя в Киев

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают Центральное телевидение Китая и агентство «Синьхуа». Китайский лидер поговорил с Зеленским впервые после начала российской спецоперации. Надо отметить, что Киев давно добивался переговоров лидеров Китая и Украины.

Как отмечает Центральное телевидение Китая, стороны обсудили двусторонние отношения и высказали мнения по кризисной ситуации на Украине. Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Лидер КНР назвал переговоры единственным возможным выходом из конфликта, передает ТАСС. По его словам, Китай отправит на Украину своего спецпредставителя для участия в урегулировании кризисной ситуации и содействия в организации переговорного процесса.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что панацеи для выхода из украинского кризиса нет. «Всем сторонам нужно начинать с себя и создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров, вырабатывая взаимное доверие. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, ее суть заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию», – сказал он по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном 6 апреля.

Украинский президент в своих соцсетях также сообщил о телефонном разговоре с председателем КНР. Он охарактеризовал беседу как «долгую и содержательную». По мнению Зеленского, этот разговор и назначение посла Украины в Китае «даст мощный толчок развитию двусторонних отношений».

Предыдущий посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался от инфаркта в феврале 2021 года. Сейчас обязанности главы украинского диппредставительства исполняет Жанна Лещинская.

Пекин, Наталья Петрова

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