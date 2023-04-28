Евросоюз согласовал запрет на импорт украинской сельхозпродукции в пять стран

Еврокомиссия и 5 стран Восточной Европы достигли договоренности по запрету импорта из Украины пяти сельскохозяйственных продуктов, присутствие которых на внутреннем рынке разоряет местных фермеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния откажутся от одностороннего блокирования импорта продовольствия из Украины. Вместо этого будет введен запрет со стороны ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла в эти страны. Транзит будет разрешен. Пока неизвестен срок действия запрета.

Кроме того, Еврокомиссия выделит 100 миллионов евро в поддержку фермеров пяти стран, из которых Польша получит около 40 миллионов евро.

Симферополь, Валентин Карамазов

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