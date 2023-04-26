Турция введет 130-процентную пошлину на импорт зерна

Анкара объявила о введении пошлины в 130% для импорта пшеницы, ячменя и кукурузы. Новая мера начнет действовать с 1 мая.

Подписанный президентом Турции Тайипом Эрдоганом документ опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Турецкие власти согласились сделать исключение только для двух стран: Боснии и Сингапура. Боснийское зерно продолжит прибывать в страну беспошлинно, а для продовольствия из Сингапура установят пошлину в 16,2%.

Данная мера никак не коснется украинского зерна, уверен замминистра экономики Украины Тарас Качка. Он заявил, что «львиная часть» украинского экспорта в Турцию будет выведена из-под повышенной пошлины.

«Это решение не касается Украины. Турция нуждается в пшенице с Украины, как всегда, и будет её покупать. Это будут правительственные закупки, которые происходят без пошлины. Также мы знаем, часть наших зерновых экспортировалась в Турцию по так называемому пошлинному режиму ввоза с целью переработки, с которой не взымается пошлина», – приводит слова политика агентство «Прайм».

Болгария, Венгрия и Польша ввели запрет на ввоз украинского зерна, поступающего в страны по соглашению о беспошлинном ввозе с Евросоюзом. Варшава потребовала от Брюсселя распределить украинское зерно по всему ЕС, но пока оно скапливается в соседних с Украиной странах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»