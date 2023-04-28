Минобороны Украины: Переговоры с РФ возможны только после капитуляции Москвы

Россия должна вывести все войска из Украины, признать поражение, и только потом возможны переговоры, которые будут касаться выплат материального ущерба и репараций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что до «капитуляции Москвы» никаких переговоров с РФ не будет.

«Думаю, они четко понимают, что мы не собираемся садиться за стол переговоров. Первое, потому что наш президент четко сказал, что садиться за стол переговоров с тем, кто сейчас возглавляет Кремль, никто не будет от Украины. Второе – мы сядем за стол переговоров, когда будем обсуждать репарации, контрибуции со стороны РФ в интересах Украины и как реализовать приговор международного трибунала, который будет создан», – высказался министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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