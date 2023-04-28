В Киеве заявили о готовности войск к контрнаступлению

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности украинских войск к контрнаступлению. По его словам, военные ждут решения командования и установления погоды, способствующей проведению наступательной операции.

«В глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием», – заявил Резников на пресс-конференции, передает издание «Страна.ua». По его словам, Украина пойдет в наступление, как только будет «воля божья, погода и решение командиров».

Глава украинского Минобороны также сообщил, что завершается обучение украинских военных управлению отдельными образцами западной техникой. «Сама техника объявлена, подготовлена и частично доставлена, а есть техника, на которой завершаются учебные программы», – добавил он, подчеркнув, что Киев получил от западных стран «очень современные системы – особенно в части бронированного кулака».

«Кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2 плюс Challenger, чуть позже приедут Leopard 1», – рассказал Резников.

Также, добавил он, Киев ожидает поставок американских танков Abrams, но они в контрнаступлении поучаствовать не успеют.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона и американской разведки сообщила, что ВСУ планируют начать в мае контрнаступление на юге. Для этого к концу апреля Украина должна подготовить 12 бригад численностью по 4 тыс. человек, отметило издание.

Москва, Наталья Петрова

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