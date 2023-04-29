Губернатор Севастополя уточнил информацию по пострадавшим на пожаре в Казачьей Бухте

Пострадавших при возгорании резервуара с топливом горит в Казачьей Бухте Севастополя нет. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», предварительно, причиной пожара стало попадание в резервуар беспилотника.

Огонь захватил территорию около 1 тысячи кв м, пожару присвоен 4-й класс сложности.

«Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. 4 ранг пожара – самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания, – уточнил губернатор. – Гражданским объектам ничего не угрожает».

Севастополь, Олег Яковенко

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