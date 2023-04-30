«Всё, они ослабели, мы перехватываем инициативу» – Зеленский

Россия якобы вынуждена переходить к тотальной обороне, а Украина тем временем «перехватывает стратегическую инициативу на фронте».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом уверенно заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что ежедневно россияне будут становиться слабее, и у нас будет больше и больше шансов. Они уже изменили тактику, они уже думают об обороне оккупированных ими территорий. Это уже другая волна этой войны. Это непростая волна и для нас... Мы понимаем, что их настойчивость на поле боя, которая была в начале, разбита нашими силами, сегодня они окапываются, делают оборонительные рубежи. Это будет сложно для нас, будет очень непросто, но это уже вторая часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне», – сказал он.

Ранее президент Чехии Петр Павел сказал, что Украина испытывает острую нехватку снарядов и высокотехнологичных боевых средств для контрнаступления. Тем не менее, считает он, другого выхода, кроме наступления, у Киева нет.

Симферополь, Валентин Карамазов

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