Минэк направит несколько млрд рублей на поддержку турбизнеса Крыма

Крым получит 2,7 млрд рублей на развитие туризма. Об этом сообщил министр экономики Максим Решетников на совещании по вопросам развития туристической отрасли при президенте РФ.

Как уже сообщал «Новый День», Владимир Путин поручил федеральному правительству «обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами, в части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России».

По словам Решетникова, по линии Министерства экономического развития поступило уже без малого 4 миллиарда рублей от продажи активов иностранных резидентов.

Почти 68% из этой суммы будет направлено на поддержку турбизнеса Крыма, чтобы компенсировать потери предпринимателей из-за снижения турпотока.

Симферополь, Лиана Макоба

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