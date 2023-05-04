В Краснодарском крае снова загорелись нефтепродукты

В Краснодарском крае выдалась вторая неспокойная ночь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района, возникшее в ночь на 3 мая в следствие атаки беспилотников, полностью ликвидировали в 23:42.

А через несколько часов вспыхнул новый пожар – на этот раз в Северском районе.

В 4:50 по московскому времени губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

В течение получаса огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. На месте работали 167 человек и 37 единиц техники.

К 5:30 пожар полностью ликвидировали.

Краснодар, Олег Яковенко

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