В Краснодарском крае горит резервуар с нефтепродуктами

В Краснодарском крае вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, – рассказал губернатор. – На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше.

Угрозы для жителей населенного пункта нет».

«Незадолго до пожара очевидцы услышали взрыв, – пишет telegram-канал Baza. – Предварительно, причина – атака беспилотника. Информация уточняется».

Краснодар, Олег Яковенко

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