Резервуар с топливом на Кубани загорелся после падения БПЛА

Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна у порта Тамань в Краснодарском крае вспыхнул после падения беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Загорание резервуара с нефтепродуктами на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» произошло в результате падения беспилотника», – сказал представитель экстренных служб.

По его словам, площадь пожара достигла почти 1,25 тыс. квадратных метров. Ранее сообщилось, что площадь пожара составляет 1,2 тыс. «квадратов». В тушении возгорания задействованы 188 человек и пять пожарных поездов, уточнил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. «Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку», – написал глава края в своем телеграм-канале.

Меж тем телеграм-канал Shot сообщает, что в атаке на нефтебазу, по предварительной информации, участвовали два беспилотника. По его данным, один из дронов удалось сбить на подлете, а второй БПЛА упал в резервуар, после чего начался пожар. Отмечается, что территорию нефтебазы оцепили, персонал эвакуировали.

Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района загорелся в ночь на среду, 3 мая. Пожару присвоили высший ранг сложности. Пострадавших и угрозы для населенного пункта нет. Кондратьев ранее сообщал, что ситуация не требует эвакуации жителей поселка.

Краснодар, Наталья Петрова

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