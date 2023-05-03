Увеличилась площадь пожара на территории нефтебазы в Тамани. Эвакуация жителей не проводится – власти

Площадь возгорания на территории нефтебазы в поселке Волна Краснодарского края, где загорелся резервуар с нефтепродуктами, достигла 1,2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. Власти опровергли сообщения об эвакуации жителей поселка.

«На территории предприятия работают специальные службы. Площадь возгорания – 1200 кв. метров, пострадавших нет. В тушении задействованы пожарные расчеты в количестве 23 ед. техники и 85 человек личного состава. Причины происшествия устанавливаются», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в поселке Волна в ночь на среду, 3 мая, загорелся резервуар с нефтью. Никто не пострадал, угрозы населенному пункту нет. Пожару присвоен высший ранг сложности. В соцсетях сообщается, что незадолго до пожара был слышен взрыв, а причиной возгорания, как пишет телеграм-канал Baza, могла стать атака беспилотника.

Добавим, что в Сети появилась информация об эвакуации жителей поселка Волна. Глава региона опроверг эти сообщения. «Это информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации», – написал Кондратьев в телеграм-канале. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Поселок Волна находится на черноморском берегу Таманского полуострова, недалеко от порта Тамань.

Краснодар, Наталья Петрова

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