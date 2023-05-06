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Суббота, 6 мая 2023, 10:33 мск

Новости Крым

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ПВО сработала на севере Крыма

Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. Обошлось без пострадавших и разрушений.

«На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», – написал Крючков в своем телеграм-канале. Подробности он не привел.

Телеграм-канал Mash сообщил, что громкие звуки слышали жители Джанкойского, Нижнегорского и Красногвардейского районов.

Напомним, вечером 3 мая силы ПВО сбили два ударных украинских беспилотника в районе Феодосии. Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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